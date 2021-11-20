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Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС Американский грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman отстыковался от Международной космической станции (МКС) после трех месяцев пребывания на орбите.
ИКТ
20 ноября 2021 г. 21:53
Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Американский грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman отстыковался от Международной космической станции (МКС) после трех месяцев пребывания на орбите.

Как передает Report, об этом на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка аппарата произошла по плану в 11:01 по времени восточного побережья США (20:01 - бакинское время). Операцию осуществляли специалисты с Земли, при этом астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер следил за ней с борта МКС.

После отделения от станции аппарат чуть меньше месяца останется на орбите и с помощью специальных датчиков будет передавать информацию о термозащите корабля, после чего 15 декабря активирует двигатель и направится к Земле, где вместе с загруженными в него мусором и отходами с МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Данный Cygnus, которому дали имя первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986), пристыковался к станции 12 августа. На его борту находились 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, а также запасы для экипажа станции и расходные материалы.

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