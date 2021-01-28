Американские санкции обрушили поставки Huawei

В результате, производитель, который ранее был первым в мире, в настоящее время занимает только шестую строчку на рынке смартфонов

За четвертый квартал прошлого 2020 года поставки китайского гиганта Huawei рухнули из-за введения санкций со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, в течение последних месяцев прошлого года Huawei отгрузил около 33 миллиона смартфонов по всему миру. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Санкции со стороны администрации президента США Дональда Трампа отрезали Huawei от главного программного обеспечения. В первую очередь это касается чипов.

В результате, производитель, который ранее был первым в мире, в настоящее время сильно отстает от конкурентов и занимает только шестую строчку на рынке смартфонов. Долю китайского гиганта оценивают в 8%.

Кто оказался перед Huawei? Это:

Oppo

Vivo

Apple

Samsung

В частности, американская корпорация Apple зафиксировала рекордный рост выручки: свыше 100 миллиардов долларов США.

Huawei попала под санкции США в мае 2019 года.