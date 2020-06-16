Американские компании смогут сотрудничать с Huawei в вопросе разработки стандартов 5G

Министерство торговли США заявило, что разрешит американским компаниям сотрудничать с Huawei, но только в одной конкретной области — разработке стандартов сетей 5G.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", для этого министерство внесет поправки в положения введенного в мае прошлого года запрета для американских компаний на ведение бизнеса с Huawei и рядом других китайских компаний и продажу им товаров и технологий из соображений национальной безопасности.

Внесение Huawei в черный список поставило под вопрос возможность работы американских компаний по разработке стандартов 5G в тех организациях, членом которых является и Huawei. Нынешнее решение министерства призвано разрешить эту проблему.

Как отмечается в заявлении Министерства торговли США, прошлогоднее включение Huawei в черный список не должно мешать американским компаниям вносить свой вклад в важную работу по разработке стандартов 5G. «США не уступят свое лидерство в сфере глобальных инноваций. Это решение отражает важность использования американской изобретательности для продвижения и защиты нашей экономической и национальной безопасности»,— говорится в заявлении главы министерства Уилбура Росса. Министр добавил, что вверенное ему ведомство будет «защищать национальную безопасность и отстаивать внешнеполитические интересы США, стимулируя американскую промышленность продвигать американские технологии в качестве международных стандартов».

Ассоциация IT-индустрии (Information Technology Industry Council, ITI) приветствовала решение американских властей. «Для американских компаний исключительно важно участвовать в этой работе,— заявила CNBC старший директор по вопросам азиатской политики ITI Наоми Уилсон.— Ситуация, когда они были вынуждены уступить свое место в этой работе таким компаниям, как Huawei и ей подобным, не была ни в чьих интересах, кроме как Китая. Меньше всего нам хотелось бы видеть непредвиденные негативные последствия для конкурентоспособности американских компаний».