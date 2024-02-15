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Американская ракета стартовала на орбиту со спутниками слежения за гиперзвуковыми целями

Американская ракета стартовала на орбиту со спутниками слежения за гиперзвуковыми целями Ракета Falcon 9 в четверг по бакинскому времени в рамках миссии USSF-124 Космических сил США стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.
ИКТ
15 февраля 2024 г. 02:48
Американская ракета стартовала на орбиту со спутниками слежения за гиперзвуковыми целями

Ракета Falcon 9 в четверг по бакинскому времени в рамках миссии USSF-124 Космических сил США стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в среду в 17:30 по времени Восточного времени США (в четверг в 02:30 по Баку) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В состав группы входят два космических аппарата отслеживания запусков гиперзвуковых ракет Агентства противоракетной обороны США, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Вместе с ними на орбиту в рамках миссии Tranche 0B также отправлены четыре спутника Wide Field Of View (WFOV) первичного отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Агентства космических разработок.

Все эти аппараты являются составной частью создаваемой США новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - "космической архитектуры Proliferated Warfighter". Спутники оснащены оборудованием повышенной чувствительности для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

Американские аппараты действующей СПРН находятся на более высокой орбите - до 35 тыс. км. Обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые маневрирующие цели в атмосфере (в отличие от баллистических ракет, траектория полетов которых проходит через космос и не меняется) эти аппараты не могут. К тому же у гиперзвуковых ракет тепловые следы от выхлопных газов ниже, чем у более крупных баллистических ракет большой дальности, что затрудняет их обнаружение с помощью существующих военных спутников слежения.

Спутники WFOV, оснащенные инфракрасными системами обнаружения гиперзвуковых угроз, будут передавать первичную информацию о пусках аппаратам HBTSS для более точного распознавания и формирования данных целеуказания для наземных ракет-перехватчиков.

В 2023 году США уже вывели на орбиту 4 спутника предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км с широким полем обзора WFOV, а также 20 аппаратов лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В ближайшие годы планируется запуск не менее 54 спутников WFOV, 250 аппаратов связи и десятков спутников HBTSS.

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