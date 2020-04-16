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Американская компания обеспечит Европу интернетом через Azerspace-1

​Американская компания обеспечит Европу интернетом через Azerspace-1

Azercosmos подписал соглашение о сотрудничестве с американской компанией UltiSat, специализирующейся в области услуг спутниковой связи.

Об этом Report сообщили в Azercosmos.

Согласно договору, компания UltiSat будет предоставлять спутниковую интернет-связь в регионе Ближнего Востока и Европе с использованием ресурсов спутника Azerspace-1.

Отметим, что данная компания является первой в мире, предоставляющей спутниковые услуги в отдаленных и труднодоступных для связи районах.

"Мы верим в то, что это сотрудничество послужит удовлетворению высокого спроса на спутниковый интернет в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции в мире", - сказал генеральный коммерческий директор Azercosmos Марк Гасри.

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