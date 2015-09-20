​Amazon выпустит бюджетный планшет за 50 долларов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Amazon представит планшет с шестидюймовым экраном стоимостью в 50 долларов США, передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

Продажи начнутся к рождественским каникулам.

Чтобы снизить издержки на производство, Amazon передал разработку планшета на аутсорсинг китайской Shanghai Huaqin Telecom Technology и тайваньской Compal Communications, рассказали два собеседника издания. Один из них добавил, что у устройства будут моно-, а не стереодинамики.

В настоящее время самый дешевый планшет Fire с шестидюймовым экраном продается по 99 долларов США с рекламой на скринсейверах или же за 114 долларов США без рекламы. Информации, будет ли реклама в устройствах за 50 долларов США, у WSJ нет.

Amazon совместно с Wal-Mart уже продает семидюймовые планшеты стоимостью около 50 долларов США, но от малоизвестных в США брендов, таких как RCA, Ematic и Ares. Однако онлайн-ретейлеру не удалось привлечь много потребителей этими устройствами, отмечает WSJ.

Глава Amazon Джефф Безос, по словам собеседников агентства, поставил задачу сделать не только планшет за 50 долларов США, но и электронную книгу по той же цене.