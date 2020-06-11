Amazon ввела мораторий на использование технологии распознавания лиц

Компания Amazon сообщила, что в течение года полицейские управления в США не смогут использовать разработанное ею программное обеспечение для распознавания лиц.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", согласно заявлению компании, речь идет о приложении Rekognition.

В Amazon напомнили, что всегда выступали за ужесточение правительством правил, регулирующих этическое использование технологии распознавания лиц. По мнению представителей компании, законодатели в Конгрессе США демонстрируют готовность к принятию таких мер, а мораторий даст Конгрессу «достаточно времени для введения соответствующих правил».

При этом отмечается, что Amazon разрешает применять Rekognition организациям, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми и воссоединением семей. В 2019 году специалисты Массачусетского технологического института сообщали, что приложение не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих.

Ранее в Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп может принять меры по реформе полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейского во время задержания.