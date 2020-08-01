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Report Georgia

Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет

Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет Компания Amazon потратит больше 10 млрд долларов США на спутниковый интернет под название Kuiper.
ИКТ
1 августа 2020 г. 09:38
Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет

Компания Amazon потратит больше 10 млрд долларов США на спутниковый интернет под названием Kuiper.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом телеканалу CNBC заявил старший вице-президент компании Дэйв Лимп (Dave Limp).

"По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит", - сказал Лимп.

Федеральное агентство по связи США (FCC) одобрило проект спутникового интернета. Amazon запустит на орбиту 3236 спутников. Развертывание пройдет в пять этапов, обслуживание начнется, когда в космос выведут 578 спутников.

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Версия на азербайджанском языке “Amazon” peyk internetinə azı 10 milyard dollar xərcləyəcək

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