Amazon планирует инвестировать миллиарды долларов в развитие спутникового интернета

Amazon.com Inc. инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета.

Amazon.com Inc. инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

Этот проект должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink. Для его реализации Аmazon заключила соглашения с тремя аэрокосмическими компаниями - Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin. Проект предусматривает запуск в общей сложности 83 ракет-носителей для вывода интернет-спутников на околоземную орбиту в течение пяти лет.

В рамках этого проекта компания намерена создать сеть спутникового высокоскоростного интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.

Конкурирующий проект Starlink уже запустил более 2 тыс. спутников.

Источник издания сообщил, что сумма инвестиций составит не менее 10 млрд долларов.