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Amazon инвестирует 6 млрд долларов в облачную инфраструктуру в Малайзии

Amazon инвестирует 6 млрд долларов в облачную инфраструктуру в Малайзии Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon.com Inc., планирует потратить 6 млрд долларов на создание облачной инфраструктуры в Малайзии.
ИКТ
2 марта 2023 г. 12:13
Amazon инвестирует 6 млрд долларов в облачную инфраструктуру в Малайзии

Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon.com Inc., планирует потратить 6 млрд долларов на создание облачной инфраструктуры в Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет. Ожидается, что к 2037 году в стране появятся три центра облачных вычислений. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.

Малайзийская инфраструктура будет работать на внутренний рынок, где клиентами AWS являются Статистическое управление Малайзии и государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas), а также удовлетворять спрос на облачные мощности в других странах Юго-Восточной Азии.

Акции Amazon подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 9,7%, до 965,6 млрд долларов.

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Версия на английском языке Amazon eyes investing $6B in cloud infrastructure in Malaysia

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