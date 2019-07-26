Google выросла во втором квартале благодаря бюджетным смартфонам и онлайн-рекламе

Американский интернет-гигант Alphabet представил финансовую отчетность (.pdf) за второй квартал: выручка компании выросла на 26%, до 38,95 млрд долларов, чистая прибыль — более чем втрое, до 9,95 млрд долларов (такой сильный рост связан с тем, что в прибыли второго квартала прошлого года учитывалась выплата Google штрафа в размере 5 млрд долларов, без учета которого она составила бы 8,3 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", также в отчетности компания сообщила о том, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций на 25 млрд долларов.

Основой хороших результатов Alphabet по-прежнему остается онлайн-реклама: доходы от нее во втором квартале выросли почти на 16%, до 32,6 млрд долларов. Рост этого бизнеса замедлился в сравнении с предшествующими годами, когда он обычно рос минимум на 20%, но оказался лучше, чем в первом квартале.

Хорошие результаты показало и подразделение по производству смартфонов — запуск в мае бюджетной версии смартфона Pixel, Pixel 3A помог этому подразделению удвоить продажи во втором квартале. В целом же сегмент «другой выручки», куда кроме Pixel входит производство голосовых помощников Google Home, а также подразделение по облачным технологиям, вырос на 40%, до 6,2 млрд долларов.

Акции Alphabet в четверг на торгах после закрытия биржи выросли на 9%.