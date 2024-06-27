Альпер Гезеравджи: Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач

Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач, стоящих перед нами.

Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач, стоящих перед нами.

Как сообщает Report, об этом заявил военный пилот и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи на панели "Адаптация бизнес-стратегий к требованиям общества, актуальным проблемам и улучшению жизни в мире" в рамках фестиваля Baku ID (Baku Investment Day).

В течение последних 23 лет своей жизни военный пилот готовился к различным космическим миссиям. Он также поделился впечатлениями о 74-м Международном астронавтическом конгрессе, отметив, что проведение мероприятий в этой области в столице Азербайджана способствует развитию космического сектора. "Одной из наших задач как астронавтов является просвещение молодежи о космосе, вызвать у них интерес и любовь к этой науке", - подчеркнул Гезеравджи.