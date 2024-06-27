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Альпер Гезеравджи: Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач

Альпер Гезеравджи: Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач, стоящих перед нами.
ИКТ
27 июня 2024 г. 18:32
Альпер Гезеравджи: Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач

Готовность к неотложным вызовам в космической сфере - одна из главных задач, стоящих перед нами.

Как сообщает Report, об этом заявил военный пилот и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи на панели "Адаптация бизнес-стратегий к требованиям общества, актуальным проблемам и улучшению жизни в мире" в рамках фестиваля Baku ID (Baku Investment Day).

В течение последних 23 лет своей жизни военный пилот готовился к различным космическим миссиям. Он также поделился впечатлениями о 74-м Международном астронавтическом конгрессе, отметив, что проведение мероприятий в этой области в столице Азербайджана способствует развитию космического сектора. "Одной из наших задач как астронавтов является просвещение молодежи о космосе, вызвать у них интерес и любовь к этой науке", - подчеркнул Гезеравджи.

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Версия на английском языке Alper Gezeravci: Readiness for urgent challenges in space is a top priority
Версия на азербайджанском языке Alper Gezeravcı: "Əsas vəzifəmiz kosmik sahədə təxirəsalınmaz çağırışlara hazır olmaqdır"

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