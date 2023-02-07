Аллахверен Исмайлов: Необходимо принять серьезные меры против кибератак в связи с терактом в Иране

Террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране выявила необходимо принять серьезные меры в области обеспечения информационной безопасности и противодействия кибератакам.

Террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране выявила необходимо принять серьезные меры в области обеспечения информационной безопасности и противодействия кибератакам.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверен Исмайлов.

По его словам, текущие общественно-политические процессы в мире свидетельствуют о том, что информация сама стала самой большой угрозой:

"Нам необходимо изучить пробелы в обеспечении информационной безопасности и противодействия кибератакам".

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.