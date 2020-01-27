Alibaba запустила сервис бесплатных врачебных консультаций в условиях вспышки коронавируса

Базирующаяся в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) компания электронной коммерции Alibaba запустила на некоторых своих платформах услугу бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в условиях вспышки в стране пневмонии нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал".

Сервис доступен на торговой площадке Taobao и в мобильном приложении платежной системы Alipay. Пользователи могут не только получить консультацию врача, но и отслеживать в реальном времени последние официальные данные о ситуации вокруг распространения вируса. Данные компании свидетельствуют о том, что свыше 90% вопросов от обратившихся за консультацией связаны с мерами индивидуальной защиты от вируса и способами его лечения. За первые 24 часа работы нового сервиса было зарегистрировано порядка 400 тысяч пользователей, 97% из них - жители центральной провинции Хубэй, где в настоящее время наблюдается самая тяжелая ситуация.

Консультации, сообщает ресурс, проводят несколько сотен врачей из разных регионов страны.