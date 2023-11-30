Аластер Люкис: Азербайджан может стать флагманом в сфере финтеха в Евразии

15:29

Азербайджан может стать флагманом в сфере финансовых технологий как в регионе Центральной Азии, так и в Евразии в целом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель компании FinTech Alliance Аластер Люкис.

По его словам, в Азербайджане созданы все условия для формирования успешной инновационной среды: "Я вижу, что в Азербайджане есть большие возможности для развития в этом направлении. Многие банки в стране способствуют развитию данной сферы. Крупные банки, государственные учреждения, регулирующие органы должны взаимодействовать и сотрудничать с финтех-компаниями".

Руководитель компании рассказал об опыте Великобритании, на долю которой, по его словам, сейчас приходится 10% международного рынка финансовых технологий: "Одним из первых шагов в Великобритании стало создание торговой ассоциации, в которой были представлены и банки, и финансовые технологии, и другие компании. Кроме того, мы применили метод "песочницы" (sandbox), благодаря которому малые компании могли совершенствовать свои знания и навыки в области финансовых технологий".

"В то же время важное значение имеют инвестиции в таланты. В Баку много талантливых людей, очень важно в них инвестировать", - заключил глава компании.