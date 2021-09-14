Аккумулятор новой модели iPhone будет дольше держать заряд

Аккумулятор нового смартфона iPhone разработки американской компании Apple, вероятно, будет дольше работать без подзарядки.

Аккумулятор нового смартфона iPhone разработки американской компании Apple, вероятно, будет дольше работать без подзарядки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил телеканал CNN в понедельник.

Ожидается, что в ходе онлайн-презентации корпорация представит смартфон iPhone 13, а также его версии - iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и бюджетный iPhone 13 mini.

Предположительно, у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, расположенных по диагонали. У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ожидаются три камеры разных размеров. По данным телеканала, объем встроенной памяти может быть увеличен до 1 терабайта.

Также в новых моделях, вероятно, будут внедрены спутниковые технологии для связи с экстренными службами, сенсорный идентификатор Touch ID под дисплеем и улучшенный чип с поддержкой 5G.