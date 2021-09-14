Аккумулятор новой модели iPhone будет дольше держать заряд

Аккумулятор нового смартфона iPhone разработки американской компании Apple, вероятно, будет дольше работать без подзарядки.
Ожидается, что в ходе онлайн-презентации корпорация представит смартфон iPhone 13, а также его версии - iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и бюджетный iPhone 13 mini.
Предположительно, у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, расположенных по диагонали. У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ожидаются три камеры разных размеров. По данным телеканала, объем встроенной памяти может быть увеличен до 1 терабайта.
Также в новых моделях, вероятно, будут внедрены спутниковые технологии для связи с экстренными службами, сенсорный идентификатор Touch ID под дисплеем и улучшенный чип с поддержкой 5G.