Аккаунты в Twitter подверглись хакерским атакам

Около 130 аккаунтов социальной сети подверглись атакам за последнюю неделю

Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба поддержки компании.

Ранее компания Twitter предупредила, что в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом блокирует все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней. При этом компания не располагает данными о том, что пароли действительно были похищены.

“Исходя из того, что нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени совершили атаки в рамках этого инцидента в отношении примерно 130 аккаунтов. Злоумышленники смогли установить контроль над небольшим количеством этих учетных записей и затем отправляли с них твиты”, - говорится в сообщении службы поддержки в Twitter.

Отмечается, что специалисты компании работают с пострадавшими от хакерских атак владельцами аккаунтов и будут продолжать заниматься расследованием в течение нескольких дней. В Twitter хотят установить, смогли ли хакеры получить доступ к “не подлежащей разглашению” информации.