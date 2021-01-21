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Аккаунт посольства Китая в США заблокирован со стороны Twitter

Аккаунт посольства Китая в США заблокирован со стороны Twitter Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров.
ИКТ
21 января 2021 г. 07:54
Аккаунт посольства Китая в США заблокирован со стороны Twitter

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Blomberg, cсылаясь на заявление представителя Twitter.

Сообщается, что пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются "машинами по зачатию детей", был опубликован 7 января, но спустя сутки Twitter его удалил, заменив подписью "Этот твит больше не доступен". Как отмечает агентство, Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить подобное сообщение, чтобы восстановить доступ.

"Мы предприняли это действие в отношении этого твита из-за нарушения нашей политики против дегуманизации", - сообщил представитель Twitter.

Он подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США по-прежнему заблокирован.

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