Аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокировали за антисемитские высказывания

Заблокирован аккаунт известного рэпера Канье Уэста в Twitter, который баллотируется на пост президента США, за нарушение политики соцсети в области разжигания ненависти. Это произошло после того, как рэпер дал интервью конспирологу Алексу Джонсу, в которо

Заблокирован аккаунт известного рэпера Канье Уэста в Twitter, который баллотируется на пост президента США, за нарушение политики соцсети в области разжигания ненависти. Это произошло после того, как рэпер дал интервью конспирологу Алексу Джонсу, в котором допустил антисемитские высказывания, а также опубликовал серию противоречивых твитов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил владелец соцсети Twitter Илон Маск.

"Я сделал все, что смог. Он снова нарушил наши правила, направленные против призывов к насилию. Аккаунт будет заблокирован", - отметил Маск.

Отметим, что в своем интервью Уэст признавался в симпатиях к Адольфу Гитлеру, а в постах опубликовал коллажи из изображений звезды Давида и свастики.

Ранее страница Уэста была заблокирована по той же причине, тогда основанием для принятия мер стали антисемитские высказывания музыканта.