Акционеры Facebook намерены отстранить Цукерберга от управления компанией

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Крупные инвесторы компании Facebook, совокупно владеющие акциями соцсети на три миллиарда долларов, собираются уволить основателя компании Марка Цукерберга с должности председателя правления и лишить его власти в компании, передает Report со ссылкой на Business Insider.

Инвесторы Facebook все больше недовольны тем, как основатель соцсети руководит компанией. По их словам, их неудовлетворение М.Цукербергом достигло пика впервые с 2012 года, когда компания вышла на торги. После череды скандалов — от применения платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора пользовательских данных компанией Cambridge Analytica — разочарование акционеров лишь увеличивалось.

Недовольные инвесторы считают, что должной реакции на все проблемы не последовало, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.