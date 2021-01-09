Акции Twitter упали после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter упали почти на 4% на торгах в США после блокировки соцсетью аккаунта действующего президента США Дональда Трампа

Акции компании Twitter упали почти на 4% на торгах в США после блокировки соцсетью аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на FoxNews.

Акции Twitter торговались по 49,54 долларов США перед закрытием торгов, что на 3,77% ниже, чем днем.

Ранее администрация Тwitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего Трампа. До этого было были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.