Акции Twitter падают после блокировки аккаунта Трампа

Стоимость акций компании Twitter в понедельник падает на 7% в ходе предварительных торгов в США на фоне решения о блокировке аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
По данным агентства
В пятницу компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.
На прошлой неделе сторонники действующего главы государства ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.