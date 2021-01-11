Акции Twitter падают после блокировки аккаунта Трампа

Также упала стоимость ценных бумаг на 8% на торгах в Германии

Стоимость акций компании Twitter в понедельник падает на 7% в ходе предварительных торгов в США на фоне решения о блокировке аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg .

По данным агентства Reuters , акции компании в определенный момент упали на 8%. Также сообщается о падении стоимости ценных бумаг на 8% на торгах в Германии.

В пятницу компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.

На прошлой неделе сторонники действующего главы государства ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.