Акции Apple будут торговаться на Мосбирже

На российской площадке также начинаются торги акций Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard

Торги акциями американской компании Apple на Московской бирже начнутся с 7 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация на сайте торговой площадки.

"7 сентября 2020 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг: <...> Apple", - сказано в сообщении биржи.

Как сообщили в пресс-службе Мосбиржи, перенос сроков запуска торгов акциями Apple связано с корпоративным событием - процедурой дробления акций.

Торги остальных, ранее анонсированных 19 акций из фондового индекса S&P 500, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard, начнутся на российской площадке с 24 августа.

Ранее на Мосбирже объявили, что торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в оригинальной валюте - в долларах США. Изначально торги иностранными бумагами торговая площадка планировала запустить 17 августа.