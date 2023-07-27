AirPods научили отслеживать активность мозга владельца

Американская компания Apple запатентовала беспроводные наушники AirPods, которые смогут отслеживать биосигналы и электрическую активность мозга пользователя.

Американская компания Apple запатентовала беспроводные наушники AirPods, которые смогут отслеживать биосигналы и электрическую активность мозга пользователя.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте бюро по патентам и товарным знакам США.

Согласно документу от компании из Купертино, новые функции в наушниках AirPods следующего поколения будут работать благодаря появлению электродов в корпусе и наконечниках аксессуара. Они позволят проводить измерения биосигналов и электрической активности мозга пользователя.

Среди исследований на основе биосигналов в заявке указаны, в том числе электроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ), электроокулография (ЭОГ) и электрокардиограмма (ЭКГ). Эти исследования используются для выявления различных заболеваний головного мозга, зрения и сердца.

В патентной документации Apple указано, что активность мозга можно отслеживать с помощью электродов, размещенных на коже головы пользователя. В некоторых случаях электроды могут быть размещены внутри или вокруг наружного уха пользователя.

Согласно заявке, AirPods смогут динамически выбирать различные электроды для измерения биосигналов для разных пользователей в зависимости от личных параметров человека и способа ношения устройства.