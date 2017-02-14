АИФ проводит тендер

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” (АИФ) объявил открытый тендер на закупку товаров и услуг по созданию и внедрению системы “Электронная ипотека” на портале "Электронное правительство”.

Как сообщает Report со ссылкой на АИФ, взнос за участие в тендере составляет 500 манатов. Претенденты должны представить первичные документы не позднее 27 марта, тендерное предложение и банковскую гарантию на сумму до 1% его стоимости – не позднее 5 апреля в административном здании фонда по адресу г Баку, Насиминский район, пр. Бюль-Бюля, 40.

Конверты будут вскрыты 6 апреля в 15:00 по вышеуказанному адресу.