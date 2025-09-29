АИЦР: Иностранный венчурный фонд ускорит выход местных стартапов на глобальный рынок

Вхождение нового иностранного венчурного фонда в экосистему инноваций Азербайджана ускорит интеграцию местных стартапов на глобальный рынок.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов на инновационном саммите INMerge 2025, организованном PAŞA Holding в Баку.

По его словам, АИЦР предпринимает новые шаги для расширения доступа стартапов к возможностям венчурного финансирования: "Венчурный фонд White Hill Capital доказал свою эффективность в региональных инвестициях, и в ближайшее время экосистема Азербайджана также получит максимальную выгоду от ресурсов этого фонда".

Отметим, что в рамках саммита между АИЦР и White Hill Capital был подписан учредительный договор о создании в Азербайджане новой компании венчурного финансирования. White Hill Capital - это региональный венчурный фонд, основанный в 2021 году в Казахстане, который в основном инвестирует в стартапы из стран Центральной Евразии.