Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    АИЦР: Иностранный венчурный фонд ускорит выход местных стартапов на глобальный рынок

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 13:16
    АИЦР: Иностранный венчурный фонд ускорит выход местных стартапов на глобальный рынок

    Вхождение нового иностранного венчурного фонда в экосистему инноваций Азербайджана ускорит интеграцию местных стартапов на глобальный рынок.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов на инновационном саммите INMerge 2025, организованном PAŞA Holding в Баку.

    По его словам, АИЦР предпринимает новые шаги для расширения доступа стартапов к возможностям венчурного финансирования: "Венчурный фонд White Hill Capital доказал свою эффективность в региональных инвестициях, и в ближайшее время экосистема Азербайджана также получит максимальную выгоду от ресурсов этого фонда".

    Отметим, что в рамках саммита между АИЦР и White Hill Capital был подписан учредительный договор о создании в Азербайджане новой компании венчурного финансирования. White Hill Capital - это региональный венчурный фонд, основанный в 2021 году в Казахстане, который в основном инвестирует в стартапы из стран Центральной Евразии.

    INMerge2025 Фарид Османов Экосистема
    İRİA: Xarici vençur fondu yerli startapların qlobal bazara çıxışını sürətləndirəcək
    IDDA: Foreign venture fund to accelerate local startups' global market access

    Последние новости

    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    14:08

    White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане

    ИКТ
    Лента новостей