Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки

В период Отечественной войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены.

В период Отечественной войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов сказал во время выступления на проходящем в Баку саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность".

По его словам, ИКТ с каждым днем все больше внедряются в нашу жизнь, облегчая взаимодействие в различных сферах:

"В то же время "виртуальная реальность" проецирует на виртуальный мир негативные элементы, существующие в реальной жизни: мошенничество, преступность, насилие, и создает такие угрозы, как спам, вирусы, перехват личных данных, шантаж, киберпреступность, кибертерроризм, которые могут быть сведены к минимуму совместными усилиями всего мира".

А.Исмайлов отметил, что в киберпространстве нет границ и ограничений, кибератаки могут произойти где угодно и нанести большой ущерб за короткий промежуток времени:

"Поэтому повышение надежности и безопасности при использовании ИКТ становится одной из самых актуальных проблем для мирового сообщества.

При рассмотрении проблем обеспечения международной информационной безопасности необходимо исходить из наличия трех видов угроз - военно-политического, криминального и террористического характера, связанных между собой. Использовать ИКТ могут не только правонарушители, преступные группировки, террористические и экстремистские организации, но даже государства в политических, экономических и военных целях".

Исполнительный директор MEDİA подчеркнул, что новые термины и понятия, такие как информационная война, психологическое противостояние, гибридная война, значительно изменили восприятие традиционной войны:

"Сегодня существует возможность влиять на армию и население государств с помощью специальных технологий. Также важной задачей информационной войны является надежная защита собственных информационных ресурсов, населения от психологического воздействия противника. Одним из важнейших моментов в ходе военных операций была защита собственных источников информации от вражеского влияния, и азербайджанской стороне удалось справиться с этой задачей. Во время войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены".