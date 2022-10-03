О нас

Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки

Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки В период Отечественной войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены.
ИКТ
3 октября 2022 г. 11:40
Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки

В период Отечественной войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов сказал во время выступления на проходящем в Баку саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность".

По его словам, ИКТ с каждым днем все больше внедряются в нашу жизнь, облегчая взаимодействие в различных сферах:

"В то же время "виртуальная реальность" проецирует на виртуальный мир негативные элементы, существующие в реальной жизни: мошенничество, преступность, насилие, и создает такие угрозы, как спам, вирусы, перехват личных данных, шантаж, киберпреступность, кибертерроризм, которые могут быть сведены к минимуму совместными усилиями всего мира".

А.Исмайлов отметил, что в киберпространстве нет границ и ограничений, кибератаки могут произойти где угодно и нанести большой ущерб за короткий промежуток времени:

"Поэтому повышение надежности и безопасности при использовании ИКТ становится одной из самых актуальных проблем для мирового сообщества.

При рассмотрении проблем обеспечения международной информационной безопасности необходимо исходить из наличия трех видов угроз - военно-политического, криминального и террористического характера, связанных между собой. Использовать ИКТ могут не только правонарушители, преступные группировки, террористические и экстремистские организации, но даже государства в политических, экономических и военных целях".

Исполнительный директор MEDİA подчеркнул, что новые термины и понятия, такие как информационная война, психологическое противостояние, гибридная война, значительно изменили восприятие традиционной войны:

"Сегодня существует возможность влиять на армию и население государств с помощью специальных технологий. Также важной задачей информационной войны является надежная защита собственных информационных ресурсов, населения от психологического воздействия противника. Одним из важнейших моментов в ходе военных операций была защита собственных источников информации от вражеского влияния, и азербайджанской стороне удалось справиться с этой задачей. Во время войны были организованы многочисленные кибератаки на информационные ресурсы нашего государства, которые были успешно пресечены".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: “Vətən müharibəsi dövründə çoxsaylı kiberhücumların qarşısı müvəffəqiyyətlə alınıb"

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi