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Агентство по инновациям: В Азербайджан обратились стартапы из 4 стран

Агентство по инновациям: В Азербайджан обратились стартапы из 4 стран

В Международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2020 примут участие и гибридные стартапы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Турал Керимли.

По словам Керимли, эти стартапы будут представлять четыре страны: "К нам из некоторых стран обратились стартапы, которые хотели бы адаптировать свой бизнес к нам. Мы называем их гибридными стартапами. Среди обратившихся 40 стартапов из Ирана, 3 из Украины, 5 из России и 3 из Израиля".

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