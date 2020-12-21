Агентство по инновациям и компания 500 Startups подписали договор

Подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства и договор о совместной деятельности между Агентством по инновациям и ведущей американской компанией

Подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства и договор о совместной деятельности между Агентством по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и ведущей американской венчурной и акселерационной компанией 500 Startups.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Модератор виртуальной церемонии подписания, проведенной в соответствии с требованиями периода пандемии, проинформировал о сути меморандума. Согласно договору, 500 Startups будет оказывать ряд услуг, направленных на развитие азербайджанской стартап-экосистемы, реализовывать совместно с Агентством по инновациям акселерационные и инвестиционные программы.

Председатель правления Агентства по инновациям Турал Керимли подробно рассказал об акселерационной программе, которая будет осуществляться в рамках сотрудничества. Он особо подчеркнул, что этот проект важен не только для инновационной экосистемы Азербайджана, но и всего региона. Председатель правления также сказал, что первая совместная акселерационная программа, запланированная с международной компанией, будет самой крупной акселерационной программой в Азербайджане. По его словам, работающие в нашей стране международные компании также проявляют интерес к этой программе.

Подчеркнув, что в настоящее время в акселерационных программах 500 Startups участвуют два азербайджанских стартапа, генеральный директор компании Кристина Цай выразила надежду на увеличение их числа в будущем. Подчеркнув, что 500 Startups, имеющая более чем 10-летний опыт работы, задействована в создании стартап-экосистем во многих странах, К. Цай рассказала о возможном вкладе компании в экосистему Азербайджана.

Отметим, что в результате усилий Агентства по инновациям в этом году удалось добиться вовлечения крупных игроков зарубежных рынков в стартап-экосистему Азербайджана. Открытие первого совместного венчурного фонда в Азербайджане стоимостью 5 миллионов долларов, создание совместных технопарков с Турцией, а теперь и появление такой международной компании, как 500 Startups, формируют нашу страну как регионального лидера и технологического узла. Сотрудничество с такой ведущей мировой акселерационной компанией, как 500 Startups, является важным шагом в обеспечении стартап-экосистемы Азербайджана материальной, технологической и научной базой, а также необходимыми условиями для превращения его в регионального лидера и сильного игрока на международном рынке.

500 Startups – ведущая американская венчурная и акселерационная компания как глобальный акселератор представлена ​​в 75 странах. Компания 500 Startups, которая инвестировала в более чем 2 400 стартапов, поддерживает и инвестирует их с ранней стадии развития. Миссия компании, имеющей 8 офисов на 5 континентах, заключается в развитии экономики посредством предпринимательства.