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Агентство инноваций окажет поддержку желающим выйти на рынок Азербайджана ИКТ-компаниям

Агентство инноваций окажет поддержку желающим выйти на рынок Азербайджана ИКТ-компаниям Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет оказывать поддержку иностранным ИКТ-компаниям, желающим выйти на рынок Азербайджана.
ИКТ
17 мая 2023 г. 11:23
Агентство инноваций окажет поддержку желающим выйти на рынок Азербайджана ИКТ-компаниям

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет оказывать поддержку иностранным ИКТ-компаниям, желающим выйти на рынок Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023 в Баку заявила исполняющая обязанности председателя агентства Инара Велиева.

По ее словам, в Азербайджане должны быть реализованы комплексные меры для обеспечения равного доступа каждого гражданина к цифровым услугам: "Наряду с инвестициями в инфраструктуру мы должны уделять внимание и другим вопросам. Сегодня между Баку и регионами имеется разрыв в вопросе использования электронных услуг. Именно для предотвращения этого разрыва необходимо повышение цифровой грамотности. Мы думаем, что сможем преодолеть его, развивая цифровую экосистему".

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Версия на английском языке Azerbaijan to support foreign ICT companies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bazarına daxil olmaq istəyən xarici İKT şirkətlərinə dəstək veriləcək

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