Агентство инноваций окажет поддержку желающим выйти на рынок Азербайджана ИКТ-компаниям

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет оказывать поддержку иностранным ИКТ-компаниям, желающим выйти на рынок Азербайджана.

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта будет оказывать поддержку иностранным ИКТ-компаниям, желающим выйти на рынок Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2023 в Баку заявила исполняющая обязанности председателя агентства Инара Велиева.

По ее словам, в Азербайджане должны быть реализованы комплексные меры для обеспечения равного доступа каждого гражданина к цифровым услугам: "Наряду с инвестициями в инфраструктуру мы должны уделять внимание и другим вопросам. Сегодня между Баку и регионами имеется разрыв в вопросе использования электронных услуг. Именно для предотвращения этого разрыва необходимо повышение цифровой грамотности. Мы думаем, что сможем преодолеть его, развивая цифровую экосистему".