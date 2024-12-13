Агентство инноваций и цифрового развития реализовало 5 акселерационных программ в этом году

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта реализовало 5 акселерационных программ.

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта реализовало 5 акселерационных программ.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом инвестиций и поддержки экосистемы Агентства Агагусейн Ахмедов на отчетном мероприятии, посвященном деятельности организации в этом году.

"В рамках этих проектов были привлечены инвестиции в размере 1 млн евро, организовано 10 поездок "роуд-шоу". В ходе этих поездок были подписаны инвестиционные и партнерские соглашения на сумму 500 тыс. долларов США", - сказал он.