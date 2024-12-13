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Агентство инноваций и цифрового развития реализовало 5 акселерационных программ в этом году

Агентство инноваций и цифрового развития реализовало 5 акселерационных программ в этом году В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта реализовало 5 акселерационных программ.
ИКТ
13 декабря 2024 г. 17:07
Агентство инноваций и цифрового развития реализовало 5 акселерационных программ в этом году

В этом году Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта реализовало 5 акселерационных программ.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом инвестиций и поддержки экосистемы Агентства Агагусейн Ахмедов на отчетном мероприятии, посвященном деятельности организации в этом году.

"В рамках этих проектов были привлечены инвестиции в размере 1 млн евро, организовано 10 поездок "роуд-шоу". В ходе этих поездок были подписаны инвестиционные и партнерские соглашения на сумму 500 тыс. долларов США", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi bu il 5 akselerasiya proqramı reallaşdırıb

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