О нас

Агентство инноваций и цифрового развития предоставило сертификаты резидентства семи компаниям

Агентство инноваций и цифрового развития предоставило сертификаты резидентства семи компаниям Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало сертификаты о регистрации семи компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки, развития программного обеспечения для работы в качестве резиде
ИКТ
1 марта 2023 г. 16:15
Агентство инноваций и цифрового развития предоставило сертификаты резидентства семи компаниям

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало сертификаты о регистрации семи компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки, развития программного обеспечения для работы в качестве резидентов технопарка (вне технопарка).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, сертификаты руководителям компаний вручил заместитель председателя совета правления агентства Рашад Халыгов. Таким образом, эти компании будут освобождены от уплаты налога на доходы и прибыль, на дивиденды, налога на имущество и землю сроком на 10 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi 7 şirkətə rezidentlik verib

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Первый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
ФотоПервый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
23 февраля 2023 г. 09:47
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
23 февраля 2023 г. 12:51
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
23 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi