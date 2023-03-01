Агентство инноваций и цифрового развития предоставило сертификаты резидентства семи компаниям

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало сертификаты о регистрации семи компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки, развития программного обеспечения для работы в качестве резиде

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта выдало сертификаты о регистрации семи компаниям, работающим в сфере системной интеграции и разработки, развития программного обеспечения для работы в качестве резидентов технопарка (вне технопарка).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, сертификаты руководителям компаний вручил заместитель председателя совета правления агентства Рашад Халыгов. Таким образом, эти компании будут освобождены от уплаты налога на доходы и прибыль, на дивиденды, налога на имущество и землю сроком на 10 лет.