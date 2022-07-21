Агентство инноваций и цифрового развития организовало для журналистов тренинг

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана организовало для журналистов, пишущих о цифровой трансформации и инновационной экосистеме, профессиональный тренинг с участием известных экспертов.

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана организовало для журналистов, пишущих о цифровой трансформации и инновационной экосистеме, профессиональный тренинг с участием известных экспертов.

Как сообщает Report, цель тренинга заключается в расширении знаний азербайджанских журналистов при написании статей, подготовке новостей, эссе и отчетов, а также их обучение технике и практике интервьюирования в данной сфере. В тренинге, проведенном с участием ведущих представителей местной прессы, были организованы сессии, посвященные значению цифровой трансформации, международному опыту в этой области и проектам, реализуемым в Азербайджане. В рамках тренинга советники Агентства инноваций и цифрового развития — Рашад Халыгов и Агагусейн Ахмедов — выступили с обширными презентациями.

Советник Агентства инноваций и цифрового развития — Рашад Халыгов, сказал о тренинге следующее:

"Одной из основных задач Агентства является совершенствование управления в сфере цифровой трансформации и расширение сотрудничества с профильными структурами в этом направлении. В работе по выявлению пробелов, требующих цифровизации, и обнародовании полученных положительных результатов, роль СМИ весьма значительна. Посредством тренингов мы хотим сформировать группу профессиональных журналистов, которые смогут подробно описывать и проводить исследования о цифровизации и инновационной экосистеме в Азербайджане. Мы надеемся, что журналисты, специализирующиеся в этой области, смогут внести свой уникальный вклад в построение цифровой экономики в нашей стране".

Отметим, что 20 журналистов, принявшие участие в программе обучения, активно участвовали в групповых дискуссиях по приоритетным направлениям, нуждающимся в цифровизации в представляемых ими медиа-организациях и в обществе, а также обсудили тему вклада игроков инновационной экосистемы в работу местной прессы.

По окончании обучающей программы руководство Агентства вручило журналистам сертификаты и памятные сувениры. Исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития — Инара Валиева, принявшая участие в церемонии награждения журналистов, поздравила представителей СМИ с 22 июля — Днем национальной прессы.

"Наша двухдневная обучающая программа приурочена к приближающемуся профессиональному празднику журналистов. Просвещение всегда было главным двигателем возрождения. Как Агентство, мы намерены способствовать формированию профессионального человеческого капитала в сфере инноваций. Организованный нами тренинг для представителей местных СМИ – это первый этап сотрудничества. Уверена, что сегодняшние преемники нашего гениального писателя Гасан-бека Зардаби успешно продолжат свою историческую миссию, и, в ответ на современные вызовы, привьют обществу мышление новаторства и инновационного предпринимательства!".