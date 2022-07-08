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Афган Джалилов: "Азерпочт" продолжит процесс оптимизации

Афган Джалилов: "Азерпочт" продолжит процесс оптимизации "В последний год в ООО "Азерпочт" идет процесс оптимизации. Если посмотреть на показатели отчета доходности-убыточности, то определенная часть положительных тенденций связана именно с оптимизацией. Другая часть – это, конечно, развитие новых направлений,
ИКТ
8 июля 2022 г. 15:28
Афган Джалилов: Азерпочт продолжит процесс оптимизации

"В последний год в ООО "Азерпочт" идет процесс оптимизации. Если посмотреть на показатели отчета доходности-убыточности, то определенная часть положительных тенденций связана именно с оптимизацией. Другая часть – это, конечно, развитие новых направлений, занятие новыми видами бизнеса".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления компании Афган Джалилов.

По его словам, в компании продолжится оптимизация: "Оптимизация была неизбежной. К сожалению, внутри самого "Азерпочт" логика открытия и расположения определенных структур и отделений непонятна. Мы должны признать, что большого оборота в этих отделениях ждать было сложно. Мы начали оптимизацию с учетом сказанного. Здесь основной фактор в том, что если закрывается какое-то отделение, населению услуги оказывает другое находящееся поблизости отделение. Уверяю вас, у нас были такие отделения, расстояние между которыми составляло 300-500 метров. То есть локализация была лишена логики. С этой точки зрения мы продолжим процесс оптимизации".

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Версия на азербайджанском языке Əfqan Cəlilov: “Bəzi poçt şöbələrinin hansı məntiqlə açılması aydın deyil”

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