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Аdobe купит платформу для совместного редактирования видео за 1,3 млрд долларов

Аdobe купит платформу для совместного редактирования видео за 1,3 млрд долларов Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом финансовом квартале Adobe (сентябрь-ноябрь)
ИКТ
23 августа 2021 г. 10:29
Аdobe купит платформу для совместного редактирования видео за 1,3 млрд долларов

Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, покупает облачную платформу для совместного редактирования видео Frame.io за 1,28 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, у Frame.io, созданной в 2015 году, около 1 млн пользователей. Ее приобретение добавит новые возможности платформе Creative Cloud, заявил директор по продуктам Adobe и исполнительный вице-президент подразделения Creative Cloud Скотт Бельски.

Creative Cloud включает в себя более 20 приложений и сервисов для персональных компьютеров и мобильных устройств для работы с фотографиями, дизайном, видео, веб-контентом и многим другим. Сюда входят, в частности, программы Photoshop и Illustrator.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом финансовом квартале Adobe (сентябрь-ноябрь).

Основатель и главный исполнительный директор Frame.io Эмери Уэллс и сооснователь стартапа Джон Тревер после закрытия сделки будут работать в Adobe. Уэллс по-прежнему будет возглавлять команду Frame.io.

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Версия на английском языке Adobe to buy video collaboration software for $1.3B

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