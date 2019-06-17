Азиатско-тихоокеанский вещательный союз может провести ряд мероприятий в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатско-тихоокеанский вещательный союз (ABU) рассматривает возможность проведения ряд своих мероприятий в Азербайджане.

Об этом заявил Report генеральный секретарь ABU Джавад Моттаги по итогам своего визита в Баку.

По его словам, целью визита в столицу Азербайджана было обсуждение с руководством Общественной телерадиокомпании (ITV) вопроса о дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества между двумя сторонами.

"ABU - это крупнейший вещательный союз в мире, в котором 280 организаций-участниц из 73 стран. Азербайджан является полноправным членом ABU. Мне посчастливилось встретиться с генеральным директором ITV Балакиши Гасымовым. Эта встреча была очень продуктивной. Мы поговорили с г-ном Гасымовым о том, как наилучшим образом можно развить партнёрство между Азербайджаном и ABU, наше дальнейшее сотрудничество в области подготовки новостей, программ, технологий, спорта и т.д.", - отметил генеральный секретарь союза.

Он выразил уверенность в том, что обе стороны смогут расширить и укрепить свою деятельность, и в результате ABU сможет провести некоторые свои мероприятия в Азербайджане.

"Я приехал в Баку, чтобы расширить и укрепить наше сотрудничество. Я вижу, что есть желание работать вместе. А если есть желание, найдутся и пути. Я вижу наше будущее очень ярким. Сотрудничество между Азербайджаном и странами Азии обещает быть очень широким. Как генеральный секретарь ABU, я сделаю всё возможное, чтобы укрепить партнёрские отношения между двумя сторонами", - заключил Дж.Моттаги.

Фикрет Долуханов