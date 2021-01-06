АБР поддержит развитие технологических стартапов в Азербайджане

Правительство рассматривает технологические стартапы как движущую силу сектора ИКТ страны

Азиатский банк развития (АБР) начал реализацию проекта стоимостью 550 тыс. долларов США для поддержки развития технологических стартапов в Азербайджане. Из этой суммы 500 тыс. долларов США будут профинансированы корейским Фондом партнерства "Электронная Азия и знания" (EAKPF) в виде грантов.

Как сообщает Report, целью оказания поддержки Азербайджану является искоренение бедности и сокращение неравенства, ускорение обеспечения гендерного равенства и усиление управления, а также институционального потенциала.

Проект предусматривает создание эффективных и функциональных институциональных механизмов для Центра инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN) с целью для поддержки технологических стартапов.

Кроме того, цель состоит в том, чтобы добиться развития частного сектора в стране и укрепить человеческий капитал.

Проект усилит управление посредством информационных технологий в соответствии с приоритетом стратегии АБР по партнерству с Азербайджаном на 2009-2023 годы. Проект входит в "Бизнес-операционный план по Азербайджану на 2020-2022 гг".

Банк отмечает, что правительство Азербайджана понимает важность цифрового развития и рассматривает развитие сектора ИКТ как важный элемент диверсификации экономики. Правительство рассматривает технологические стартапы как движущую силу сектора ИКТ страны. Кроме того, правительство рассматривает эту область как источник инновационных решений и продуктивного роста экономики.

АБР будет привлекать консультантов к осуществлению процесса. Несколько государственных структур в Азербайджане поддерживают развитие технологических стартапов на национальном уровне. При Службе ASAN будет создана Координационная группа по технической поддержке, в которую войдут и представители госструктур. Координационная группа будет рассматривать полугодовые отчеты, подготовленные координатором проекта, а миссия АДР по этому вопросу будет собираться дважды в год.

Проект будет реализован до июня 2022 года Службой ASAN, Государственным аграрным университетом, Гянджинским государственным университетом и INNOLAND Sheki.