АБР поддержит развитие стартап-экосистемы в Азербайджане

Азиатский банк развития (AБР) реализует проект по поддержке развития экосистемы для стартапов для стран, присоединившихся к программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), в целях снижения воздействия пандемии коронавир

Азиатский банк развития (AБР) реализует проект по поддержке развития экосистемы для стартапов для стран, присоединившихся к программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), в целях снижения воздействия пандемии коронавируса (COVID-19), обеспечения экономического роста.

Как сообщает Report, проект будет реализован в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Монголии, Пакистане и Китае.

Проект с бюджетом в 500 тыс. долларов США предполагает участие международных экспертов и молодых специалистов и использование информационно-коммуникационных технологий, что будет способствовать экономическому развитию и поддержке реализации инициатив, связанных с цифровой трансформацией.