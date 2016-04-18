​Абоненты Sim-Sim смогут воспользоваться услугой Asan İmza

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Отныне абоненты нефактурной линии (Sim-Sim) ведущего мобильного оператора страны – Azercell Telecom также смогут активировать на своих номерах услугу мобильной подписи Asan İmza.

Как передает Report, таким образом, эти абоненты получат возможность воспользоваться преимуществами услуги Asan İmza, которая создана для предоставления доступа к электронным услугам и заверения документов цифровой подписью.

Отметим, что внедрение данного новшества служит для удобства абонентов нефактурной линии и освобождает их от необходимости покупать номер фактурной линии или переходить на фактурную линию для получения доступа к использованию данной услуги, что очевидно создавало определенные трудности для пользования услугой Asan İmza. Теперь каждый абонент Azercell Telecom сможет активировать услугу мобильной аутентификации Asan İmza на своем номере без каких-либо ограничений и тем самым получит доступ к более чем 500 электронным услугам государственных и частных предприятий в Азербайджане.

Для пользования услугой достаточным условием для аутентификации и электронной подписи служит наличие мобильного телефона с соответствующей SIM картой, на которой хранятся личные ключи доступа.

Отметим, что сертификаты Asan İmza выдаются Центром сертификационных услуг Asan при министерстве налогов (ASXM).