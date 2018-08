Абоненты недовольны качеством услуг кабельного телевидения - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Операторы кабельного телевидения предлагают свои услуги населению даже в самых отдаленных частях Азербайджана. Действующие в стране телесети предлагают клиентам за 10 манатов стандартные пакеты из более 100 каналов. В списке телеканалов обычно преобладают каналы, вещающие на русском и турецком языках. Желающие увеличить количество телеканалов, должны доплатить определенную сумму.

Если предлагаемые населению пакеты каналов более-менее удовлетворительны, достаточно много тех, кто недоволен такими проблемами, как потеря сигнала, замирание и ухудшение изображения.

Агентство Report провело опрос среди жителей Баку. Респондентам был задан вопрос: "Довольны ли вы услугами операторов кабельного телевидения?"

В опросе приняли участие 12 человек, из них 8 женщин, 4 мужчин. Жители Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Хазарского районов, поселков Бакиханова и Хутор в возрасте 23-53 лет пожаловались на слабость сигнала, исчезновение каналов, некачественное изображение. По словам двух из респондентов, как только приближается время ежемесячной оплаты, наблюдаются пропадание сигнала и слабость изображения. Четверо выразили удовлетворение оказываемой услугой. Во время опроса были озвучены названия 4 компаний: Ailə TV, KATV1, Connect TV и ATV Plus.

Заведующий отделом по связям с прессой и общественностью кабельного телевидения KATV 1 Пярвин Садыгов сказал Report, что если клиент сталкивается с какой-либо проблемой, работающая 24 часа аварийная служба канала тут же спешит на помощь абоненту:

"Между цифровым и аналоговым вещанием есть качественная разница. Некоторые проблемы возникают из-за внутренних линий абонента, в таком случае он должен обратиться в нашу службу. Порой встречаются случаи злоупотребления в виде тайных подключений. Это приводит к слабости сигнала. При обнаружении таких случаев применяются соответствующие меры и штрафы".

Завотделом прокомментировал и жалобы по имеющим порой место ограничениям на вещание музыкальных и развлекательных каналов:

"В официально принятые траурные дни KATV не транслирует музыкальные и развлекательные программы".

Как сообщили Report на кабельном телевидении Ailə TV, проблема заключается в разнице между цифровым и аналоговым вещанием:

"Аналоговое вещание не такое сильное, как цифровое. По этой причине сигнал может пропадать. На качество сигнала также влияет, относится ли телевизор к старому или новому поколению. В современных телевизорах нет проблем с качеством изображения".

Несмотря на многочисленные попытки, в компаниях Connect TV и ATV Plus никто не ответил Report.

Отметим, что в социальной сети Facebook большая часть жалоб на пропадание каналов, замирание сигнала поступает именно на эти две компании.

"Я включил телевизор в 8 часов утра 17.04.2018, но до момента написания этого комментария не удалось посмотреть ни один канал. Изображение поступает отрывисто, прерывается. Дозвониться до горячей линии Connect TV – 159 невозможно, будто весь день сервис занят. Получается, что у большинства абонентов проблема, и все звонят одновременно", "Я ругаю ATV Plus за то, что убрали канал History Channel, который я смотрел...", "Каналы ATV Plus не показывают. Я позвонил, а оператор говорит, покрутите антенну. Я говорю, девушка, сейчас XXI век, что значит, покрутите антенну. Давайте завтра вместо газа начнем жечь навоз", "На ATV Plus не показывает ни один канал. Сигнала нет", "У кого-нибудь показывает ATV Plus?", - жалобы такого рода не прекращаются.

Как сообщили Report в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в сетях кабельного ТВ возможен некачественный прием сигнала вокруг Телебашни:

"С 1 декабря 2016 года в АР полностью приостановлено аналоговое эфирное вещание и осуществлен переход на цифровое вещание. Сейчас в стране 99,6% заселенных территорий охвачены вещанием открытого цифрового пакета из 10-12 телеканалов, осуществляется качественное цифровое вещание. Вместе с тем, наряду с вещанием открытого цифрового пакета, посредством эфира осуществляется многопрограммное платное вещание цифрового телевидения. В сетях кабельного телевидения некачественный прием сигнала на служебной территории телепрограмм, в том числе вокруг Телебашни, должны регулироваться двусторонними обязательствами в договоре, подписанном между гражданином и оператором кабельного ТВ. Кроме того, согласно действующему законодательству, деятельность кабельных телекомпаний регулируется Национальным советом телевидения и радио, который контролирует их работу. Также в стране услуги населению предоставляют различные частные компании кабельного телевидения. На основе договора с этими компаниями граждане вправе сами решать, принимать ли телепрограммы в аналоговом или цифровом формате".

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз сказал Report, что гражданин может обратиться в суд в связи с некачественным вещанием:

"В случае, если оператор кабельного телевидения, предоставляющий услуги абоненту, не следует условиям договора и не выполняет обязательства, абоненты могут обратиться в суд или НСТР. Если есть недовольство, это должно решаться на основе условий договора".

Жаля Алисой