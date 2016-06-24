​Абоненты Bakcell смогут воспользоваться скидками в Турции

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell сообщает о том, что отныне скидки Ulduzum могут быть использованы в Турции. Как сообщили Report в компании, первой в списке международных партнеров Ulduzum стала международная компания AVIS из Турции, оказывающая услуги проката автомобилей. Компания AVIS предлагает участникам программы Ulduzum 15%-ю скидку на все оказываемые услуги. Пользователи Ulduzum могут с легкостью получить скидку, находясь на территории Турции, предоставив специальный код при оформлении проката.

В ближайшее время вторым партнером Ulduzum в Турции станет сеть магазинов BEYMEN, по праву считающаяся одним из самых знаменитых брендов Турции. Согласно условиям нового партнерского соглашения, абонентам Ulduzum будет предоставлена 10%-я скидка на все товары. Специальная скидка Ulduzum от сети магазинов BEYMEN будет предоставляться на товары таких брендов как Beymen Club, Beymen Blender, Tod's, Dior, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Moschino, Christian Louboutin, Jimmy Choo, Etro, Balenciaga, Dsquared2, Chloe и др.

Отметим, что программа лояльности Ulduzum, уже насчитывающая более 1,9 млн. абонентов, была названа лучшей потребительской услугой в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также Северной Африки. Программа предоставляет абонентам целый ряд преимуществ и услуг, а также помогает повысить уровень лояльности, как абонентов Bakcell, так и клиентов компаний-партнеров программы Ulduzum. Абоненты Bakcell могут получить скидки в рамках программы Ulduzum посредством SMS и USSD, а также мобильного приложения, доступного как для пользователей платформы iOS, так и для пользователей Android.