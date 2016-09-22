Абоненты Bakcell получат удобную возможность перейти с предоплатных тарифных пакетов на постоплатные тарифы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell с 26 сентября 2016 года предлагает абонентам возможность перехода с предоплатных тарифных пакетов на постоплатные тарифы.

Об этом передает Report со ссылкой на компанию.

По информации, это предложение будет сделано абонентам посредством телефонного звонка, во время которого абоненту будет предложен один из тарифных пакетов с ежемесячной абонентской платой. Абоненты, получившие такое предложение, смогут перейти только на предложенный им тарифный план. Воспользоваться этой возможностью смогут только те абоненты Bakcell, кому будет предложен новый тариф по телефону и кто примет подобный звонок от Bakcell. Абоненты не должны будут подписывать какие-либо контракты или платить дополнительную плату для перехода напостоплатныйтариф. Переход спредоплатного тарифа напостоплатныйбудет подтвержден самим абонентом, посредством ответа на СМС сообщение, посланное на номер, переводимый на новый тариф. В ходе процесса смены тарифного плана, абоненту будет предоставлена соответствующая информация, на основании которой он сможет принять решение о переходе на предложенный тариф, после чего, для номера может быть выделена кредитная линия, равная по сумме размеру ежемесячной абонентской плате данного тарифа + 10 манат. Переход на новый тарифный план будет осуществляться по следующей схеме.

С абонентом свяжутся по номеру Bakcell (0556199964), и предложат переход на один изпостоплатных тарифов с абонентской платой размером в 9, 15, 25, 50 или 85 манат. В случае если абонент согласится на переход, на его номер будет выслано СМС сообщение с короткого номера, соответствующего предложенному тарифному плану: с номера 5116 для тарифного плана с абонентской платой 9 AZN; с номера 5117 для тарифного плана с абонентской платой 15 AZN; с номера 5118 для тарифного плана с абонентской платой 25 AZN; с номера 5119 для тарифного плана с абонентской платой 50 AZN; с номера 5120 для тарифного плана с абонентской платой 85 AZN. Чтобы подтвердить свое согласие не переход, абонент должен будет ответить на посланное ему СМС сообщение, отправив цифру 1 на тот же номер. Смена тарифного плана будет произведена в течение нескольких минут после отправки абонентом СМС-подтверждения.

Отметим, что в любое время после перехода напостоплатный тариф, абонент сможет обратиться в один из центров клиентского обслуживания Bakcell, и перевести номер обратно на предоплатный тариф, представив все необходимые документы и оплатив соответствующую комиссию. В ближайшем будущем Bakcell добавит совершенно новые тарифные пакеты к данному процессу.