​Абоненты Bakcell получат бесплатный доступ к Whatsapp

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell запускает новые тарифы Klass и предоставляет своим абонентам еще больше мобильного трафика наряду с возможностью оставаться на связи столько, сколько они пожелают.
Как сообщили Report в компании, пять новых тарифов предоставляют абонентам дополнительную возможность сэкономить деньги во время звонков и оставаться на связи в сети интернет.
Все абоненты, подписавшиеся на один из новых тарифов, будут также иметь эксклюзивную возможность бесплатного подключения к Whatsapp.
В таблице ниже перечислены преимущества каждого из новых выгодных тарифов Klass:
|Ежемесячная абонентская плата
|Бесплатные минуты разговоров, СМС и мобильный интернет
|Разговоры внутри страны
|СМС внутри страны
|Интернет трафик внутри страны
|Международные звонки
|Роуминг Голос (входящие)
|Бесплатный Whatsapp
|5 AZN
|100
|200 MB
|30 дней
|10 AZN
|250
|750 MB
|30 дней
|25 AZN
|750
|750
|1500 MB
|30 дней
|45 AZN
|1500
|1500
|5000 MB
|50
|50
|30 дней
|75 AZN
|Неограниченно
|Неограниченно
|Неограниченно
|100
|100
|30 дней
"Мы высоко ценим лояльность наших клиентов и всегда стремимся учитывать их интересы и возможности при создании новых продуктов, чтобы соответствовать их нуждам и ожиданиям. Результаты наблюдений за показателями поведения клиентов показывают, что спрос на услуги передачи данных постоянно растет. Учитывая это обстоятельство, мы решили предоставить в 3 раза больше интернет-трафика за ту же ежемесячную плату. Предоставление нашим клиентам возможности совершать бесплатные звонки на все сети внутри Азербайджана также является результатом наших усилий в стремлении сделать процесс общения более доступным и легким для наших клиентов. Мы уверены в том, что каждый абонент Bakcell будет иметь возможность с легкостью выбрать тариф, который наилучшим и наиболее выгодным образом будет соответствовать его ежемесячному объему использования", - говорит директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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