​Абоненты Bakcell получат бесплатный доступ к Whatsapp

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell запускает новые тарифы Klass и предоставляет своим абонентам еще больше мобильного трафика наряду с возможностью оставаться на связи столько, сколько они пожелают.

Как сообщили Report в компании, пять новых тарифов предоставляют абонентам дополнительную возможность сэкономить деньги во время звонков и оставаться на связи в сети интернет.

Все абоненты, подписавшиеся на один из новых тарифов, будут также иметь эксклюзивную возможность бесплатного подключения к Whatsapp.

В таблице ниже перечислены преимущества каждого из новых выгодных тарифов Klass:

Ежемесячная абонентская плата Бесплатные минуты разговоров, СМС и мобильный интернет Разговоры внутри страны СМС внутри страны Интернет трафик внутри страны Международные звонки Роуминг Голос (входящие) Бесплатный Whatsapp 5 AZN 100 200 MB 30 дней 10 AZN 250 750 MB 30 дней 25 AZN 750 750 1500 MB 30 дней 45 AZN 1500 1500 5000 MB 50 50 30 дней 75 AZN Неограниченно Неограниченно Неограниченно 100 100 30 дней

"Мы высоко ценим лояльность наших клиентов и всегда стремимся учитывать их интересы и возможности при создании новых продуктов, чтобы соответствовать их нуждам и ожиданиям. Результаты наблюдений за показателями поведения клиентов показывают, что спрос на услуги передачи данных постоянно растет. Учитывая это обстоятельство, мы решили предоставить в 3 раза больше интернет-трафика за ту же ежемесячную плату. Предоставление нашим клиентам возможности совершать бесплатные звонки на все сети внутри Азербайджана также является результатом наших усилий в стремлении сделать процесс общения более доступным и легким для наших клиентов. Мы уверены в том, что каждый абонент Bakcell будет иметь возможность с легкостью выбрать тариф, который наилучшим и наиболее выгодным образом будет соответствовать его ежемесячному объему использования", - говорит директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева.