Абоненты Azercell жалуются на качество интернет-услуг

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Проблемы, возникшие в некоторых районах Баку при пользовании интернет-услугами Azercell, все еще продолжаются. Большинство жалоб относятся к Хатаинскому району.

Как сообщили Report абоненты, хотя еще в ноябре в компанию были направлены обращения в связи с проблемами, они до сих пор не нашли своего решения.

Абоненты отмечают, что фактическая скорость интернета значительно ниже при том, что пакеты 3G/4G активированы: "Несмотря на то, что данные пакеты оплачены, они не загружаются, а скорость интернета такая же, что и при EDGE".

Компания еще не ответила на запрос Report по данному вопросу.