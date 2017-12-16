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    Абоненты Azercell жалуются на качество интернет-услуг

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Проблемы, возникшие в некоторых районах Баку при пользовании интернет-услугами Azercell, все еще продолжаются. Большинство жалоб относятся к Хатаинскому району.

    Как сообщили Report абоненты, хотя еще в ноябре в компанию были направлены обращения в связи с проблемами, они до сих пор не нашли своего решения.

    Абоненты отмечают, что фактическая скорость интернета значительно ниже при том, что пакеты 3G/4G активированы: "Несмотря на то, что данные пакеты оплачены, они не загружаются, а скорость интернета такая же, что и при EDGE".

    Компания еще не ответила на запрос Report по данному вопросу.

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