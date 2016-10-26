Абоненты Azercell смогут воспользоваться единым роуминг-тарифом еще в 12 странах

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Azercell Telekom предлагает более выгодное общение своим абонентам в роуминге. Начиная с 24 октября 2016 года, абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) смогут воспользоваться единым роуминг-тарифом ещё в 12 странах.
Как сообщает Report, теперь в таких странах, как Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Черногория, Ирландия, Исландия, Швеция, Македония, Мальта, Словакия и Словения абоненты Azercell будут платить 0,32 маната за минуту входящих звонков и 1,5 маната за минуту разговора по любым направлениям. Отправка SMS обойдётся абонентам в 0,20 маната.
Представленный абонентам единый роуминг-тариф позволяет устранить проблему выбора абонентом мобильных сетей, которые предлагают более высокие цены, по причине неосведомлённости или автоматической настройки аппарата. Единый роуминг тариф от Azercell уже доступен в 30 странах мира.
Услуга мобильного интернета будет доступна только для абонентов фактурной линии.
|Страна
|Стоимость минуты входящих звонков, АЗН
|Стоимость минуты звонков по всем направлениям, АЗН
|Стоимость одного МБ мобильного интернет, АЗН
|Стоимость одного исходящего SMS, АЗН
|Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Черногория, Ирландия, Исландия, Швеция, Нидерланды, Македония, Мальта, Словакия, Словения
|0.32
|1.5
|3.5
|0.2
Кроме этого, абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) Azercell могут говорить бесплатно первые 5 минут при звонке в Телефонный центр компании из-за рубежа. Azercell также отменил обязательный депозит, который требовался для активации роуминг-услуг. Тем самым, абоненты Azercell могут активировать роуминг-услуги перед поездкой в какую-либо страну мира.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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