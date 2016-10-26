Абоненты Azercell смогут воспользоваться единым роуминг-тарифом еще в 12 странах

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Azercell Telekom предлагает более выгодное общение своим абонентам в роуминге. Начиная с 24 октября 2016 года, абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) смогут воспользоваться единым роуминг-тарифом ещё в 12 странах.

Как сообщает Report, теперь в таких странах, как Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Черногория, Ирландия, Исландия, Швеция, Македония, Мальта, Словакия и Словения абоненты Azercell будут платить 0,32 маната за минуту входящих звонков и 1,5 маната за минуту разговора по любым направлениям. Отправка SMS обойдётся абонентам в 0,20 маната.

Представленный абонентам единый роуминг-тариф позволяет устранить проблему выбора абонентом мобильных сетей, которые предлагают более высокие цены, по причине неосведомлённости или автоматической настройки аппарата. Единый роуминг тариф от Azercell уже доступен в 30 странах мира.

Услуга мобильного интернета будет доступна только для абонентов фактурной линии.

Страна Стоимость минуты входящих звонков, АЗН Стоимость минуты звонков по всем направлениям, АЗН Стоимость одного МБ мобильного интернет, АЗН Стоимость одного исходящего SMS, АЗН Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Черногория, Ирландия, Исландия, Швеция, Нидерланды, Македония, Мальта, Словакия, Словения 0.32 1.5 3.5 0.2

Кроме этого, абоненты фактурной и нефактурной линии (SimSim) Azercell могут говорить бесплатно первые 5 минут при звонке в Телефонный центр компании из-за рубежа. Azercell также отменил обязательный депозит, который требовался для активации роуминг-услуг. Тем самым, абоненты Azercell могут активировать роуминг-услуги перед поездкой в какую-либо страну мира.