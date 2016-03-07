​Абонентам Azercell предоставляется до 50% скидок

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Продолжаются выгодные скидки и кампании в рамках популярного тарифного пакета от Azercell Genc OL. Теперь абоненты Azercell, подключенные к тарифному пакету Gеnc OL, получили возможность воспользоваться скидками до 50% в еще 21 различных пунктах города (рестораны, магазины, фитнес-клубы, образовательные и развлекательные центры, и т.п.).

Как сообщает Report, в рамках кампании абоненты могут воспользоваться различными скидками в 55 заведениях города.

Название заведения Тип скидок Papa John's Скидка 20% LC Waikiki Скидка 10% Bakı Tenis Akademiyası Скидка до 33% Olimpik Star Скидка 50% на караоке, боулинг 1+1 Lilac Скидка 10% Büyükfırat Специальное меню (скидка 30%) Segafredo Zanetti Купи 1 кофе и получи 2-ой БЕСПЛАТНО Villa Pizza Скидка 20%, купи 1 стромболи и получи 2-ой в подарок Universe Скидка 20% Chef's Chicken Специальное меню со скидкой до 60% STİ Travel Скидка 10% Traveler's Coffee Бесплатный напиток покупателям чизкейк Park Bulvar "Sports Cafe" На развлечения скидка от 15% до 25%, скидка от 20% до 30% на специальные меню Kitabevim.az Скидка 10% AV Cafe Скидка 25% Bayquş Сoffee Скидка 20% La Creperie Горячий напиток в подарок каждому купившему креп Tarhun Купи хингал и получи 2-ую порцию в подарок AZ Cake Чай в подарок покупателям десертов Bubble Waffle cafe Скидка 15% The Fresh Tea Shop Специальное меню со скидкой до 46%

Для того, чтобы воспользоваться этими скидками, абоненту необходимо отправить СМС на короткий номер 7070 или же зарегистрироваться на портале www.gencol.az. Также отметим, что все абоненты Azercell могут бесплатно заходить на портал Genc OL посредством своих мобильных телефонов.

Чтобы присоединиться к вышеуказанному тарифу от Azercell, абонентам SimSim необходимо отправить слово G5 и G8 на короткий номер 7575.