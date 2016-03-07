​Абонентам Azercell предоставляется до 50% скидок

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Продолжаются выгодные скидки и кампании в рамках популярного тарифного пакета от Azercell Genc OL. Теперь абоненты Azercell, подключенные к тарифному пакету Gеnc OL, получили возможность воспользоваться скидками до 50% в еще 21 различных пунктах города (рестораны, магазины, фитнес-клубы, образовательные и развлекательные центры, и т.п.).
Как сообщает Report, в рамках кампании абоненты могут воспользоваться различными скидками в 55 заведениях города.
|Название заведения
|Тип скидок
|Papa John's
|Скидка 20%
|LC Waikiki
|Скидка 10%
|Bakı Tenis Akademiyası
|Скидка до 33%
|Olimpik Star
|Скидка 50% на караоке, боулинг 1+1
|Lilac
|Скидка 10%
|Büyükfırat
|Специальное меню (скидка 30%)
|Segafredo Zanetti
|Купи 1 кофе и получи 2-ой БЕСПЛАТНО
|Villa Pizza
|Скидка 20%, купи 1 стромболи и получи 2-ой в подарок
|Universe
|Скидка 20%
|Chef's Chicken
|Специальное меню со скидкой до 60%
|STİ Travel
|Скидка 10%
|Traveler's Coffee
|Бесплатный напиток покупателям чизкейк
|Park Bulvar "Sports Cafe"
|На развлечения скидка от 15% до 25%, скидка от 20% до 30% на специальные меню
|Kitabevim.az
|Скидка 10%
|AV Cafe
|Скидка 25%
|Bayquş Сoffee
|Скидка 20%
|La Creperie
|Горячий напиток в подарок каждому купившему креп
|Tarhun
|Купи хингал и получи 2-ую порцию в подарок
|AZ Cake
|Чай в подарок покупателям десертов
|Bubble Waffle cafe
|Скидка 15%
|The Fresh Tea Shop
|Специальное меню со скидкой до 46%
Для того, чтобы воспользоваться этими скидками, абоненту необходимо отправить СМС на короткий номер 7070 или же зарегистрироваться на портале www.gencol.az. Также отметим, что все абоненты Azercell могут бесплатно заходить на портал Genc OL посредством своих мобильных телефонов.
Чтобы присоединиться к вышеуказанному тарифу от Azercell, абонентам SimSim необходимо отправить слово G5 и G8 на короткий номер 7575.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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