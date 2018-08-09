93% абонентов высоко оценили работу офисов обслуживания клиентов Azercell

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За первую половину 2018-го года сотрудниками Телефонного Центра компании были приняты 92% из 2.302.00 обращений абонентов.

Как сообщает Report, ООО "AzercellTelekom",создавшее и внедряющееинновационную и отвечающую международным стандартам модель системы клиентского обслуживания в Азербайджане, постоянно осуществляет мониторинг и совершенствование своей деятельности в этой области. Так, в опросе по определению уровня Удовлетворенности Клиентов, регулярно проводимого компанией среди своих абонентов, за первую половину 2018-го года Azercell продемонстрировал высокий результат, равный 93%. Оперативное и качественное обслуживание Azercell также отражено и в работе представителей Онлайн Абонентской Службы и Клиентского Обслуживания посредством Социальных Сетей. Так, Сотрудники Онлайн Службы компании отреагировали на105.000запросов абонентов, а на своей корпоративной Facebook странице сотрудники Azercell показали 100%-й результат по оперативности реагирования на запросы клиентов. Именно благодаря этому показателю, в первом квартале 2018 года Azercell в очередной раз был удостоен сертификата "SociallyDevoted" международной службы "Socialbakers". Компания, также, ответив на все обращения в социальной сети Twitter, продемонстрировала самые высокие результаты среди местных операторов мобильной связи.

Телефонный Центр и Офисы Обслуживания Клиентов Azercell в первую очередь придерживаются принципов конфиденциальности, точности, нейтральности и оперативности при изучении и обработке обращений от 4,5 миллионной абонентской базы клиентов. Компания, стремящаяся повысить уровень удовлетворенности своих абонентов, с первых дней своей деятельности, внимательно изучает все отзывы и предложения поступающие от них. Следует отметить, что деятельность и качество услуг в Офисах Обслуживания Клиентов и Телефонном Центре Azercell регулярно оцениваются и сертифицируются международными аудиторскими компаниями.Телефонный Центр Azercell был удостоен международного сертификата качества ISO18295 за соответствие требованиям стандарта в сфере контактных центров, а также компания получила сертификат ISO10002:2014как показатель внедрения системы управления и организации работ по решению клиентских жалоб. Для сведения отметим, что в 1998 году Azercell открыл свой первый Телефонный Центр, работающий в режиме 7/24, а в 2009 создал первый Региональный Телефонный Центр в г. Гянджа. Azercell также впервые в нашей стране презентовал портал Онлайн Абонентской Службы в 2011 году. В 2014 году компания Azercell стала первой компанией в Азербайджане, измеряющей Индекс Лояльности Абонентов (NPS). На сегодняшний день в Баку функционируют 7, а в регионах 27 "AzercellEkspress" офисов. Кроме того, в Баку функционируют 5, а в регионах 5 Офисов Обслуживания Клиентов Azercell, также Пункты Регистрации Azercell располагаются в 3 Центрах "ASANXidmət" в Баку. Все вышеупомянутые показатели говорят о том, что для Azercell абонент всегда находится в центре внимания и его обеспечение высоким уровнем обслуживания является для компании приоритетным.