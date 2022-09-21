82% участников проекта по кибергигиене завершили начальный этап

В проекте по кибергигиене, реализуемом в Азербайджане, приняли участие 4 000 сотрудников государственных структур, 82% из которых завершили начальный этап.

В проекте по кибергигиене, реализуемом в Азербайджане, приняли участие 4 000 сотрудников государственных структур, 82% из которых завершили начальный этап.

Как сообщает Report, об этом на Международной конференции по кибербезопасности в Баку заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

"В этой сфере определены несколько уровней риска. В числе учреждений успешно действующих в рамках этого проекта органы исполнительной власти Зардабского, Ярдымлинского, Уджарского, Агстафинского, Губинского и других районов, а также министерства, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.