О нас

82% участников проекта по кибергигиене завершили начальный этап 

82% участников проекта по кибергигиене завершили начальный этап  В проекте по кибергигиене, реализуемом в Азербайджане, приняли участие 4 000 сотрудников государственных структур, 82% из которых завершили начальный этап.
ИКТ
21 сентября 2022 г. 11:45
82% участников проекта по кибергигиене завершили начальный этап 

В проекте по кибергигиене, реализуемом в Азербайджане, приняли участие 4 000 сотрудников государственных структур, 82% из которых завершили начальный этап.

Как сообщает Report, об этом на Международной конференции по кибербезопасности в Баку заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

"В этой сфере определены несколько уровней риска. В числе учреждений успешно действующих в рамках этого проекта органы исполнительной власти Зардабского, Ярдымлинского, Уджарского, Агстафинского, Губинского и других районов, а также министерства, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kibergigiyena layihəsinin iştirakçılarının 82%-i ilkin mərhələni tamamlayıb

Другие новости из категории

Азербайджан занял 60 место в Глобальном рейтинге цифровой поддержки бизнеса
Азербайджан занял 60 место в Глобальном рейтинге цифровой поддержки бизнеса
21 сентября 2022 г. 11:30
Моше Яалон: Имеем дело с невидимым и очень опасным врагом
Моше Яалон: Имеем дело с невидимым и очень опасным врагом
21 сентября 2022 г. 11:20
BP: Наши сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год
BP: Наши сотрудники проходят тестирование по кибербезопасности раз в год
21 сентября 2022 г. 10:39
В Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности
ФотоВ Баку проходит Международная конференция по кибербезопасности
21 сентября 2022 г. 10:37
Представитель Госслужбы: Количество кибератак возросло
Представитель Госслужбы: Количество кибератак возросло
21 сентября 2022 г. 10:36
Азеркосмос и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании
Фото"Азеркосмос" и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании
20 сентября 2022 г. 11:36
AZSTAND и Ассоциация ИКТ Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве
ФотоAZSTAND и Ассоциация ИКТ Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве
20 сентября 2022 г. 11:29
Маск намерен просить власти США разрешить работу интернет-сети Starlink в Иране
Маск намерен просить власти США разрешить работу интернет-сети Starlink в Иране
20 сентября 2022 г. 08:46
135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах
Фото135 участников стипендиальной программы Technest будут приняты на работу в регионах
19 сентября 2022 г. 16:46
Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта
Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта
19 сентября 2022 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi