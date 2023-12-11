58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету

Около 1,7 млн (58%) домохозяйств в Азербайджане охвачены широкополосным интернетом.

Около 1,7 млн (58%) домохозяйств в Азербайджане охвачены широкополосным интернетом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, до конца года планируется увеличить этот показатель до 60%.

В рамках проекта "Onlayn Azərbaycan", реализуемого Министерством, в январе-ноябре 2023 года около 888 тысяч домохозяйств страны получили доступ к широкополосному Интернету. В рамках проекта на основе модели государственно-частного партнерства совместными усилиями нескольких операторов связи будет построена широкополосная сеть, охватывающая большинство регионов страны со скоростью интернета не менее 25 Мбит/с.

Работы по данному проекту планируется завершить к концу 2024 года.