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58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету

58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету Около 1,7 млн (58%) домохозяйств в Азербайджане охвачены широкополосным интернетом.
ИКТ
11 декабря 2023 г. 11:38
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету

Около 1,7 млн (58%) домохозяйств в Азербайджане охвачены широкополосным интернетом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, до конца года планируется увеличить этот показатель до 60%.

В рамках проекта "Onlayn Azərbaycan", реализуемого Министерством, в январе-ноябре 2023 года около 888 тысяч домохозяйств страны получили доступ к широкополосному Интернету. В рамках проекта на основе модели государственно-частного партнерства совместными усилиями нескольких операторов связи будет построена широкополосная сеть, охватывающая большинство регионов страны со скоростью интернета не менее 25 Мбит/с.

Работы по данному проекту планируется завершить к концу 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı ev təsərrüfatlarının 58 %-nin genişzolaqlı internetə çıxışı var

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