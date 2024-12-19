4SIM: Состоялась презентация проекта ArcGIS

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) совместно с известной американской компанией ESRI, специализирующейся в области Географических информационных систем (ГИС), провел мероприятие, посвященное запуску программы "ArcGIS для с

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) совместно с известной американской компанией ESRI, специализирующейся в области Географических информационных систем (ГИС), провел мероприятие, посвященное запуску программы "ArcGIS для студентов".

Как передает Report , об этом сообщили в 4SIM.

Согласно информации, в рамках мероприятия для участников программы был организован воркшоп с участием экспертов "Азеркосмос".

Приветствуя участников, заместитель исполнительного директора 4SIM Солтан Байрамов отметил, что участникам программы из числа студентов Экономического университета, Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и Азербайджанского технического университета (АзТУ) были предоставлены лицензии для получения знаний в области ГИС. Он подчеркнул, что в рамках сотрудничества с ESRI, одной из ведущих мировых технологических компаний в области ГИС, студенты получат возможность бесплатно использовать платформу ArcGIS, а также возможности повышения соответствующих технических навыков в плане анализа пространственных данных и профессиональной визуализации. Студенты также смогут воспользоваться предоставленными учебными материалами и получить необходимые знания в этой области.

В рамках организованного воркшопа эксперты Центра географических информационных систем "Азеркосмос" предоставили информацию о базовых понятиях в этой области, работах, выполняемых через системы ГИС, реализуемых проектах, планировании карьеры в этом направлении и других темах.

В заключение студенты получили ответы на свои вопросы, была проведена интерактивная игра для проверки знаний в этой области.

Отметим, что 4SIM в рамках деятельности, направленной на развитие цифровой экономики, реализует проекты по внедрению технологий четвертой промышленной революции в стране и просвещению общества в этом направлении. С этой целью осуществляется тесное сотрудничество с такими глобальными технологическими компаниями и международными организациями, как Google, Binance, Coursera, ESRI и Apple.